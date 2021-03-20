Doğal gaz alım fiyatları “ticarî sır” oldu

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün soru önergesine cevap verdi.

Gök, önergesinde, pahalı enerji fiyatları sebebiyle vatandaşın evini ısıtamadığını vurgulayarak, enerji fiyatlarının halkın alım gücüne uygun bir şekilde revize edilmesine yönelik hangi çalışmaların yürütüldüğüne dair sorular yöneltti.

Sözcü’nün haberine göre, Bakan Dönmez verdiği cevapta, doğal gaz alım fiyatlarının paylaşılmasının sözleşme hükümlerine aykırı olduğu için açıklanamayacağını savundu. Gök ise yaptığı değerlendirmede “Ülkemizin büyük çoğunluğu kış aylarında dondurucu soğuklara maruz kalmakta, bu dönemlerde ısınma ihtiyacı yurttaşlarımız için hayati önem taşımaktadır. Doğal gazda uygulanan fahiş fiyatlar ve enerji fiyatlarına yapılan zamlar sebebiyle hanelerini ısıtamayan yurttaşlarımızın mağduriyetleri gün geçtikçe artmakta, Bakanlık ise aslen kamusal bir hizmet olan enerji dağıtımını piyasacı bir anlayış ile kâr odaklı bir yaklaşımla yürütmektedir. Bakanlığın bu yaklaşımı siyasî iktidarın kendisini halkın sorunlarından ne kadar uzağa konumlandırdığının ispatı olarak kayıtlara geçmiştir. Kamusal bir hizmetin fiyatlandırmasının ticarî sır kapsamında kabul edilemez” dedi.