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9 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Doğal gaz depoları dolu

09 Ekim 2022, Pazar 17:00
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi rezervuarlarında 4,6 milyar metreküp depolama gazı bulunduğunu, Tuz Gölü ve Silivri tesislerinde depo doluluk oranının ise yüzde 100’e ulaştığını duyurdu.

BOTAŞ’tan, bazı basın yayın organlarında “Doğal gaz depolarında 600 milyon metreküp eksik var” başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, BOTAŞ aleyhine algı oluşturmaya yönelik maksatlı ve gerçek dışı haberler ile kamuoyu gündeminin meşgul edildiği belirtildi.

 

AA

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