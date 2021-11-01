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1 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Doğal gaz zamları devam ediyor

01 Kasım 2021, Pazartesi 11:00
Doğal gazda kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak sabit kaldı.

Kasımda yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan serbest tüketicilerin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ekim ayına göre yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 500 liraya çıktı.

Söz konusu ayda organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 482 liraya yükseldi.

Ayrıca elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yaklaşık yüzde 46 artışla 4 bin lira oldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    1.11.2021 17:55:55

    'Kardeşinizi C.Başkanı yapın,bakın bakalım ülke nasıl uçacak,diyerek başa geçen ve muhalefet lider,idarecilerine dair de'Bunlaar ekonomiden anlamaaz,beeeeeeeen ekonomistim.,diyen alil kafa UÇURUYOR ÜLKEYİ,NEREYEMİ MAZAALLAH UÇURUMA.

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