Doğal gaz zammı sanayicinin belini büküyor

EGEPLASDERYÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞENER GENÇER: “1 KASIM’DAN İTİBAREN SANAYİCİNİN KULLANDIĞI DOĞAL GAZA GELEN YÜZDE 48,4 ZAM, ÜRETİM MALİYETLERİNİ VE ENFLASYONU ARTTIRACAK. SANAYİCİMİZİN BU ÜRETİM MALİYETLERİ İLE KÜRESEL PİYASALARDA REKABET ETMESİ GİDEREK ZORLAŞIYOR.”

BOTAŞ tarafından 1 Kasım 2021 tarihi itibarıyla sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaza yüzde 48, elekt- rik üretim santrallerinin kullandığı doğalgaza yüzde 46 oranında zam yapılması, sanayicilerin üretim maliyetlerini olumsuz etkilerken, Üretici Fiyat Endeksi’ne de artış olarak yansıyacak. Zam kararları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Fede- rasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer, sanayicilerin girdi maliyetlerinde çok önemli bir yer tutan doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışların, küresel piyasalarda rekabet etmek zorunda kalan sanayicilerin belini daha da bükeceğini ifade etti.

TÜFE-ÜFE MAKASI AÇILIYOR

1 Ocak - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında doğal gaza yüzde 17.7, elektriğe yüzde 22 zam geldiğini hatırlatan Gençer, “1 Kasım itibarıyla sanayicinin kullandığı doğal gaza gelen yüzde 48,4 zam, kaçınılmaz olarak üretim maliyetlerine ve enflasyona yansıyacak. Eylül ayı itibarıyla tüketici enflasyonu yüzde 19,58 iken Yurt İçi Üretici enflasyonu yüzde 43,96 olarak gerçekleşiyor. İki veri arasındaki iki buçuk kata yakın artış bizleri düşündürüyor. Bu hafta açıklanacak Ekim ayı enflasyonunda bu makasın daha da açılmasından endişe duyuyoruz. Üreticiler önünde sonunda bu maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtmak zorunda kalacaklar. Bu da tüketici enflasyonunun artması anlamına gelecek.” dedi.

ELEKTRİK FİYATINA DA YANSIYACAK

Gençer şöyle devam etti: “Son iki yılda kuraklık nedeniyle elektrik üretiminde doğal gazın payının yeninden yükseliş eğilimine girdiğini gözlemliyoruz. Doğal gaz çevrim santrallerinin kullandıkları gaza yapılan zam, kısa bir süre sonra konut ve işyerlerinin kullandıkları elektrik fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Bu kaçınılmaz bir durum. Özellikle tüm faaliyetleri kayıt altında olan ve orga-nize sanayi bölgelerinde üretim yapan sanayicilerin girdi maliyetlerinin üretimi engelleyici seviyede olmaması ve sübvanse edilmesi gerekiyor. Bugün kronik hale gelen işsizliğin sürdürülebilir çözümü, sanayi yatırımlarındaki artışa bağlı. Gençle- rimize yeni iş sahaları, yeni istihdam olanakları sağlamak istiyorsak, sanayi tesisleri kurmamız ve işletmelerimizi rekabetçi bir üretim yapısında tutmamız şart. Ülkemizde maalesef bu yapının giderek bozulduğunu göz- lemliyoruz.”

İstanbul - Nihat Orhan