Doğalgaz faturaları daha çok cep yakacak

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol enerji fiyatlarında bu kış büyük bir artış görülebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, enerji fiyatlarında bu kış büyük bir artış görülebileceği uyarısında bulundu. Fatih Birol, Çin ekonomisinin hızla toparlanması ve kışın sert geçmesi durumunda doğalgaz fiyatlarında gerçekleşebilecek artışın tüketicileri zor duruma düşürebileceğini belirtti. Hükümetlerin bu durumda hanelere destek vermek zorunda kalabileceğini söyleyen Birol, bu yüzden enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerjiye odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Elektrik kesintisi de yaşanabilir

BBC’den Tom Espiner’a konuşan IEA Başkanı Birol, Avrupa’daki hükümetlerin bu süreçte ‘stratejik hatalar yaptığını’ söyledi. Birol, bunların arasında enerji için Rusya’ya fazlasıyla bağımlı olmak ve dış politikanın kısa vadeli ticari çıkarlara göre belirlenmesi olduğunu belirtti. “Çin ekonomisinin ne kadar güçlü bir sıçrama yaşayacağını bilemiyoruz” diyen Birol, bu kış pek çok ülkede elektrik kesintisi yaşanabileceğini de kaydetti.

Ciddi oranda azaltmak gerekecek

“Dünya iklim değişikliği konusunda ciddiyse önümüzdeki yıllarda gaz ve petrol tüketimimizi ciddi oranda azaltmamız gerekecek” uyarısında da bulunan Birol, tüketimin azaltılması durumunda mevcut sahaların yeterli olacağını, fosil yakıt şirketlerinin kâr etmesiyle ise bir sorunu olmadığını söyledi. Birol, “Fakat hem ‘Şirketimin günlük petrol üretimini 4 milyon varil artıracağım’ hem de ‘Şirketimin stratejisi Paris İklim Anlaşması’yla uyumludur’ diyemezsiniz. Bu ikisi birbiriyle zıttır, burada bir sorun vardır” dedi.

Haber Merkezi