Doğalgaz fiyatı düşmeli

Gazeteci Murat Yetkin şahsî internet sitesinde, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol ile yaptığı röportajı yayınladı.

Yetkin Türkiye’de sadece geçen yıl doğal gaza yüzde 30 zam geldiğini hatırlartırken, Birol ise birçok ülkenin Rusya’yla görüşüp doğal gaz fiyatlarında indirim yaptırdığını ve dünyada doğal gaz bolluğu yaşandığını söyledi. Birol, Erdoğan’ın Putin’le görüşüp fiyatları düşürmesi gerektiğini ifade ederken, Avrupa ülkelerinin bu yolla 8 milyar dolar tasarruf ettiğini de bildirdi. Birol, fiyatların iki sene önceye göre yüzde 60 düştüğünü, birçok ülkenin artık doğal gaz üretip sattığını belirtti. Birol, “Erdoğan, “Dostum” dediği Putin ile doğalgaz ticaretini de görüşüp fiyatları düşürmeli, bunu da halka fiyat indirimi olarak yansıtmalı. Ülkenin ve halkın çıkarını düşünmek bunu gerektirir” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Yeni Asya