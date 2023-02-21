Doğalgaz ve elektrik borçları silinsin

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da hasar gören binalardaki elektrik ve doğal gaz abonelerinin borçlarının silinmesi için çağrıda bulundu.

Ahmet Akın, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle 11 ilde yaşanan yıkımın milyonlarca vatandaşı olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Depremde evi yıkılan ya da hasar alan vatandaşların barınma başta olmak üzere pek çok temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığına dikkat çeken Akın, milyonlarca vatandaşın yaşadığı sıkıntıların azaltılması için depremde evsiz kalan vatandaşların enerji faturaları için düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Akın, “Faturaların tahsilatını ertelemek, evi yıkılan ya da hasar alan vatandaşların derdine derman olmaz. Depremzede vatandaşlarımızın doğal gaz ve elektrik faturaları, ertelenmek yerine derhal silinmeli” dedi.

Adana - Anka