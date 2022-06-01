Doğalgaz ve elektrik zamlarına devam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) 1 Haziran’dan geçerli olmak üzere, sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 10,23, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 16,28, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 30 artış yapılmıştır.

Konut ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğe yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı. Elektrikte toplam zam oranı, yüzde 151’i bularak yılbaşındaki fahiş zammın da üzerine çıktı. Doğal gaz konut tarifesine yılbaşından bu yana yapılan üç zammın toplamı da yüzde 120 oldu. Haber Merkezi

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