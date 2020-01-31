Doğalgaza niye zam yapılmış?

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal’ın soru önergesine verdiği cevapta; bütün dünyada yüzde elliye varan oranlarda düşen doğalgazın ülkemizde yüzde 58 artmasının sebebini uluslar arası ham petrol fiyatlarına bağladı.

Soru önergesinde Doğalgaza değişik tarihlerde yüzde 58’e varan yapılan zamları hatırlatan Dr. Çokal hem zamların sebebini hem de doğalgaz zammının üretime olan etkisinin cevaplanmasını istedi. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çokal’a verdiği cevapta doğalgaz fiyatlarında değişik tarihlerinde indirimler yapıldığını belirterek “Doğal gazın toptan satış fiyatı, güncel alım fiyatları, uluslar arası ham petrol ve petrol ürünü fiyatlarına endeksli formüller kullanılarak geçmiş 6-9 aylık ham petrol ve petrol ürünleri fiyat ortalamasına göre hesaplanmakta olup, kurdaki değişimler, piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tarife ile ilgili kararları ile alım ve işletme giderleri gibi maliyet unsurlarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişiklik göstermektedir” ifadelerini kullandı.

DÜNYADA DOĞALGAZ FİYATLARI DÜŞÜYOR

Bakan Dönmez’in cevabı ile ilgili açıklamalarda bulunan Çokal zamların bütün dünyada doğalgaz fiyatları düşerken yapıldığını söyledi. Yaklaşık bir yıldır kur fiyatlarında zaman zaman dalgalanmalar olsa da yüzde elli zam yapılmasına neden olacak bir hareketliliğin yaşanmadığını ifade eden Dr. Çokal “dünyada fiyat düşerken bizde fiyat artıyor. İndirim yapıldı deniliyor, ama faturalar maalesef sayın bakan ile aynı kanaatte değil. Doğalgaz faturaları vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Yapılan zamların üreticiye olan yükünü ise kimse bilmiyor” diye konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz