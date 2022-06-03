Doğalgazda kıyamet kışın kopacak

Doğalgaza yüzde 30, elektriğe de yüzde 15 oranında yapılan zamma yönelik tepkiler devam ederken, Dünya yazarı Alaattin Aktaş doğalgazda kıyametin kışın kopacağı konusunda uyardı.

“Daha durun, bugünler iyi günler…” başlıklı yazısında doğalgaza gelen zammın ardından konutlara gelecek muhtemel faturaları hesaplayan Aktaş, ‘Geçen kış 500 lira ödeyen bir konut bu kış 877.5 lira ödeyecek’ dedi. Haber Merkezi

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