"Doğrulanmış ilan" uygulaması başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin uygulanmaya başlandığını bildirdi.

"Doğrulanmış ilan" uygulamasına ilişkin detaylar belli oldu

Sosyal medyadaki gayrimenkul ilanları da denetlenecek

"Doğrulanmış ilan" düzenlemesinde neler var? Bolat, sosyal medya hesabından düzenlemeye ilişkin paylaşımda bulundu. Emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını vurgulayan Bolat, "Yeni düzenlememizle beraber sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesiyle piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmaktadır. Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı. AA

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