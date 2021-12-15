Dolar 14,60’ı geçti

Dün, Dolar 14,60’ın üzerini test ederken, Euro 16,50’yi gördü.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) yeni politika faizini belirleyeceği yarınki toplantısı öncesinde kurlardaki yükseliş sürüyor. Dün, Dolar 14,60’ın üzerini test ederken euro 16,50’yi gördü. Merkez Bankası’nın 4 milyar doları aştığı hesaplanan 4 doğrudan müdahalesine karşın dolar ve euronun TL karşısındaki değeri yükselmeye devam ediyor. PPK’nın yeni politika faizini belirleyeceği yarınki toplantısı öncesinde de dolar dün öğlen saatlerinde 14,66, euro da 16,50’den işlem gördü. PPK’nın faizi 100 baz puan indirdiği Kasım ayı toplantısından sonrası yapılan açıklamada, faiz indirimine devam edileceği yönünde bir mesaj verilmişti. Ancak dünyada faiz artışı eğilimi arttı. Bu nedenle PPK’nın yarın yapılacak toplantısında son kez 200-300 baz puan bir indirim olacağı beklentisinin yanı sıra bu kez faiz oranında değişiklik yapılmayacağına ilişkin de görüşler oluşmaya başladı. İstanbul - anka

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