Dolar 20, Euro 22

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte piyasalarda artan belirsizlikler dolar kurunun yukarı yönlü hareket kazanmasına neden oldu.

Türk lirası ABD doları karşısında yüzde 1’in üzerinde değer kaybederek, 20.0743 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü. Dün saat 07.40 itibarıyla dolar 19,9274’ten işlem görüyor. Bu yılın başından beri 21 TL seviyesinin üzerinde seyreden euro da tarihi rekorunu tazeledi. Dün sabah erken saatlerde 22,2751 seviyesini gören euro/TL, ilk kez 22 TL’yi aşmış oldu.

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