Dolar 25’i, Euro 27’yi geçti

Piyasalarda döviz rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar 26 TL’ye koşarken, euro 28 TL’nin üstüne çıktı.

Merkez Bankası’nın 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitmesinin ardından döviz kurunda katlanan fahiş yükselişe durdurulamıyor. Dolar, dün ilk kez 25,8420 seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu kırdı. Euro da tarihinde ilk defa 28 TL sınırını aşarak 28,1634 TL seviyesine ulaştı. Haber Merkezi

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