"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Dolar 25’i, Euro 27’yi geçti

26 Haziran 2023, Pazartesi 17:00
Piyasalarda döviz rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar 26 TL’ye koşarken, euro 28 TL’nin üstüne çıktı.

Merkez Bankası’nın 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitmesinin ardından döviz kurunda katlanan fahiş yükselişe durdurulamıyor. Dolar, dün ilk kez 25,8420 seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu kırdı. Euro da tarihinde ilk defa 28 TL sınırını aşarak 28,1634 TL seviyesine ulaştı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ürküten uyuşturucu raporu

    Hacılar Arafat’ta

    Deprem konutu ihaleleri Saray müteahhidinde

    Özel okullara yüzde 100 zam

    Neden tutuklandı?

    İsveç ile ilgili üst düzey toplantı yapılacak

    Bayramın 2. günü Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor

    Miçotakis yeniden Yunanistan Başbakanı oldu

    Bayram namazı saatleri

    Dolar 25’i, Euro 27’yi geçti

    Almanya, Litvanya'ya kalıcı asker göndermek istiyor

    “Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail hükümetinin barışa olan düşmanlığının resmi itirafıdır”

    "Hafta sonu meydana gelen olaylar, Rusya'nın iç meselesidir"

    Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 10. gününde

    Rusya'daki Wagner tedbirleri kaldırıldı

    İstanbul'a, Tekirdağ'a ve Kırklareli'ye kuvvetli sağanak uyarısı

    "Genel Sekreter Rusya'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyor"

    Yunanistan'daki genel seçimde son durum?

    ABD, "Yeşil Hat" dışında İsrail'le bilimsel ve teknolojik işbirliğini durdurdu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif
    Genel

    Et fiyatları daha da artacak
    Genel

    Yolsuzluktan tutuklandı
    Genel

    Muhalefete çağrı: İttifak büyümeli
    İlimdar Kaya

    Semayı ağlattı Ahmet Akçay
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mithat Paşa’nın kesik başı
    Yeni Asya'dan Size

    Kurban bağışı için son gün
    Süleyman KÖSMENE

    Kurban kesme yükümlülüğüm düşer mi?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Yusuf (as)’ın imtihanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.