Dolar 28’i gördü

Döviz kurlarının haftaya yükselişle başlamasında hafta sonu İsrail-Filistin hattında yaşanan çatışmalar etkili oluyor. Yatırımcıların gözü Ortadoğu’daki gelişmelerde olacak.

Dolar yeni haftaya kritik eşik olan 28,09’u aşarak başladı. Euro 29,71’e kadar yükseldikten sonra 29,27 TL’e yerleşti. Cuma günü doların satış fiyatı 27,6210 lira, euronun satış fiyatı ise 29,0310 lira olmuştu. Bu hafta yurt içinde gözler sanayi üretimi ve cari açık verilerinde olarak. Yurt dışında ise doların gidişatını belirleyecek ABD enflasyonu ve Fed’in açıklayacağı tutanaklarda olacak. Haber Merkezi

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