Dolar 29 TL’yi aştı

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 40’a çıkarma kararı sonrası dolar ve euroda yaşanan hareketlilik sürüyor.
Haftanın ilk gününde Dolar/TL kuru 29,0002 seviyesini görerek tarihi zirvesini yeniledi. Son bir ayda kurdaki yükseliş yüzde 2,5’i aştı. Dolar/TL kurunda yeni tarihi zirve kaydedilirken, Euro/TL kuru da 31,34 seviyesine çıktı. Son dönemde kurda artış ivmesi görülürken, Türkiye’nin risk primindeki düşüş de dikkat çekti. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına inerek 348,2 seviyesini gördü.
Haber Merkezi