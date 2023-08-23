'Dolar 32 lira olur'

ABD Bankası Citi, dolar/TL ve Merkez Bankası (TCMB) faizleri ile ilgili bir bilgi notu yayınladı.

Citi, hafta sonu yayımlanan Kur Korumalı Mevduat (KKM) kararının ardından dolar/TL’nin bugünkü 27,20 seviyesinden 32’ye yükselmesini öngördükleri bir işleme başladıklarını belirtti. Bilgi notunda ayrıca, ağustos başında yaklaşık 60 milyar olan toplam net rezervlerin negatif bölgede olduğu hatırlatılarak, “Türkiye’de net rezerv tablosuna ilişkin sorunlar sürüyor” ifadeleri kullanıldı. Notta, Para Politikası Kurulu toplantısı için beklenti, politika faizinin mevcut yüzde 17,5’ten yüzde 20’ye yükseltilmesi yönünde oldu. Merkez Bankası, faiz kararını perşembe açıklayacak. Haber Merkezi

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