Dolar 7 liranın üzerini gördü

Dolar/TL kuru dün saat 11:50 itibariyle 7 sınırının üzerine çıktı.

Uzun süredir 6.98-6.99 bandında işlem gören dolar/TL, 7 sınırını aştı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle dün Türkiye’de piyasalar tatildeydi. Dolar/TL 7.0266 seviyesini gördü. Önceki gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal gazetecilerin sorularını cevaplarken bankanın bir kur hedefi olmadığını söylemişti. Bir gazetecinin Merkez Bankası’nın rezervlerinin eksiye geçtiği yönündeki yorumları hatırlatması üzerine Uysal, şunları kaydetmişti: “Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Risk iştahı azaldı. Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı oldu. Bizim de diğer merkez bankalarında olduğu gibi dalgalanmalar ve rezerv seviyelerinde dalgalanma olabiliyor.”

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