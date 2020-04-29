Dolar 7 TL’yi geçti

En son Ağustos 2018’de ABD ile Türkiye arasında yaşanan rahip Andrew Brunson krizinin ardından 7 TL’nin üzerine çıkan dolar, dün yeniden 7 TL’yi aştı.

Gazeteduvar’ın haberine göre, 2018 yılının ağustos ayında gördüğü 7.24 seviyesindeki tarihî zirvesinden 20 ay sonra dolar yeniden 7 TL’yi zorluyor. ABD ile Türkiye arasında yaşanan rahip Andrew Brunson krizinin yaşandığı 2018’de yıla 3.79 seviyesinden başlayan dolar, Brunson’ın tahliye talebinin duruşmada reddedildiği 18 Temmuz’da 4.79’a çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Karşılıklı yapılan hamlelerle birlikte ABD Türkiye’den çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisini arttırma kararını uygulamaya aldı. 13 Ağustos’ta alınan karar, dolar kurunun tarihi zirvesi olan 7.24 TL’yi görmesine neden oldu. Yaklaşık 20 ay sonra dolar yeniden 7 TL eşiğini kırmaya çalışıyor. Serbest piyasada günün en düşük seviyesi olarak 6,9799 olan dolar/TL kuru, dün saat 16:44’te en yüksek 7,0006 seviyesine ulaştı.

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