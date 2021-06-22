Dolar 9 TL’ye dayandı

Dolar/TL, dün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekonomiye verdiği destekleri tahminlerden daha hızlı çekeceği beklentisiyle 8.8’e kadar yükselerek kısa süre önce test ettiği 8.88 seviyesindeki tarihî zirveye yakın güne başladı.

TL ve TL cinsi varlıklarda küresel piyasalar, Hazine’nin haziran ayı takvimini tamamlayacağı ihaleler, HDP kapatma dâvâsı, aşılama hızı ve bunun turizm ve dolayısıyla ülkeye döviz girdisine etkileri piyasada izlenen ana gündemler. Küresel piyasalarda özellikle Asya piyasalarında önceki gün görülen sert satış baskısını dün devam etmedi. Dolar endeksi önceki gün yaklaşık yüzde 0,5 geriledikten sonra 91.915 seviyesinde yatay işlem gördü. Endeks geçen haftanın sonu bu haftanın başında 92.5 seviyesine kadar yaklaşmıştı.

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