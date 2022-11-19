"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Dolar borcuna yüzde 10 faiz

19 Kasım 2022, Cumartesi 20:55
Merkez Bankası faizi bu ay 1 puan düşürürse Türkiye tarihte ilk kez TL’de tek, dövizde ise çift haneli borçlanacak.

Dışarıdan gerçekleşen dolar bazlı borçlanmanın faizi yüzde 10’ü bulmuş durumda. Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu’ya göre bu durum Türkiye’de ilk kez yaşanacak. Babuşcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “düşürün” talimatı alan Merkez Bankası’nın 6 gün sonra gerçekleşecek (24 Kasım) toplantıda da faizi en az 1 puan indirme kararı çıkacağı kanaatinde. Babuşçu, “Politika Faizi yüzde 9’a inecek. TL faizi tek haneli rakama iniyor. Ama Türkiye yurtdışından dolar borçlanırken çift haneli (yüzde 10) faiz ödüyor. Tarihi gün yaşanacak. 40 yıldır ilk defa oluyor” diyor. Independent Türkçe’nin haberine göre, Babuşçu, “Daha geçen hafta 1,5 milyar dolar borçlandı Türkiye. Döviz cinsindeki bu borçlanma için yüzde 10 faiz ödenecek. Bakın içeride tek haneli borçlanmaya doğru gidilirken dışarıda döviz bazlı borçlanma niye yükseliyor? Çünkü, güven kalmadı. Kredi derecelendirme kurumları puan düşürüyor. Borçlanma risk primleri aşağı çekilmiyor. Bu döndürülebilecek bir sistem değil” ifadelerini kullandı. 

 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocukların da gündemi kriz ve yoksulluk

    6’lı Masa’nın adayı kazanır

    İki kişi daha gözaltına alındı

    Patronlara teşvik, işçilere kriz var

    Camide hutbe dinledi

    Sağlıkta şiddet dert olmaya devam ediyor

    İntibak düzenlemesi mutlaka yapılmalı

    Malezya sandık başında

    Musk'tan Twitter'da Trump anketi

    Kuzey Kore en fazla füzeyi bu yıl denedi

    Gökçeada'daki yangın kontrol altına alındı

    İsrail ile yakınlaşma tam gaz

    'Altılı Masa, Erdoğan’ın korkulu rüyası'

    Elysee Sarayı: Macron "espiri" yaptı

    "Sahte mezarlarla" Filistin mahallelerini Yahudileştirmek istiyorlar!

    FIFA, Dünya Kupası'nda statlarda ve çevresinde alkol satışını yasakladı

    Meteoroloji’den kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı

    Almanya'daki kasırgada 50 evde ağır hasar oluştu

    ALES'e 170 bin 647 aday katılacak

    Datça'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejiminin yeni skandalları
    Sebahattin YAŞAR

    Eski hukukumuzun hakkı için
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bayram Yüksel Ağabey ve Ali Uçar
    Ahmet BATTAL

    Kaygan satıh milliyetçileri netleştiriyor
    Risale-i Nur'dan

    İman-ı ahiret hükmetmezse, hayat-ı şehriye zehirlenir
    Hasan KOÇ

    Hangi büyük adam?
    Cevher İLHAN

    ABD ile işbirliğinin karambola getirilmesi
    Orhan Ali YILMAZ

    Deliyiz, deli olmasına da...
    Feyzullah ERGÜN

    Hastalar Risalesi'ni anlamaya doğru: Yedinci Deva
    Genel

    'Altılı Masa, Erdoğan’ın korkulu rüyası'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.