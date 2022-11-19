Dolar borcuna yüzde 10 faiz

Merkez Bankası faizi bu ay 1 puan düşürürse Türkiye tarihte ilk kez TL’de tek, dövizde ise çift haneli borçlanacak.

Dışarıdan gerçekleşen dolar bazlı borçlanmanın faizi yüzde 10’ü bulmuş durumda. Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu’ya göre bu durum Türkiye’de ilk kez yaşanacak. Babuşcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “düşürün” talimatı alan Merkez Bankası’nın 6 gün sonra gerçekleşecek (24 Kasım) toplantıda da faizi en az 1 puan indirme kararı çıkacağı kanaatinde. Babuşçu, “Politika Faizi yüzde 9’a inecek. TL faizi tek haneli rakama iniyor. Ama Türkiye yurtdışından dolar borçlanırken çift haneli (yüzde 10) faiz ödüyor. Tarihi gün yaşanacak. 40 yıldır ilk defa oluyor” diyor. Independent Türkçe’nin haberine göre, Babuşçu, “Daha geçen hafta 1,5 milyar dolar borçlandı Türkiye. Döviz cinsindeki bu borçlanma için yüzde 10 faiz ödenecek. Bakın içeride tek haneli borçlanmaya doğru gidilirken dışarıda döviz bazlı borçlanma niye yükseliyor? Çünkü, güven kalmadı. Kredi derecelendirme kurumları puan düşürüyor. Borçlanma risk primleri aşağı çekilmiyor. Bu döndürülebilecek bir sistem değil” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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