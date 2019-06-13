Dolar güne yükselişle başladı

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın dün faiz kararının değiştirmemesiyle 5.80 bandında iki yönlü hareket etti. Kur kapanışı 5.8082'den yapmasının ardından bugün 5.85'i zorluyor.

Dolar kuru dün Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte iki yönlü dalgalandı. TCMB enflasyon üzerinden sıkı duruş vurgusunu sürdürdü fakat metinde bazı değişikliklere gitti. TCMB metninde risklerin devam ettiğine dair söylem ve görünümdeki belirgin iyileşme kısmı yeni metinde görülmezken, daha 'güvercin' ifadeler dikkati çekti. Dün piyasalarda 5.8082 ile kapanış yapan dolar/TL, bu sabah 5.8466 TL seviyesinden işlem görüyor.

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