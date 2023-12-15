Dolar ve enflasyon düştü faiz arttı

Merkez Bankası Aralık ayı piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Son rakamlara göre; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,23’ten yüzde 65,39’a geriledi.

Faiz beklentisi yüzde 37,80’den yüzde 42,50’ye yükseldi. Dolar kuru beklentisi ise bu anket döneminde 29,62 TL’ye düzeyinde oldu. Bir önceki anket döneminde 45,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 45,8 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 34,3 milyar dolar oldu. Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi 4,1’den yüzde 4,2’ye yükseldi, gelecek yıl büyüme beklentisi ise yüzde 3,3’te sabit kaldı. Haber Merkezi

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