Dolar ve Euro'dan yeni rekorlar

Küresel piyasalar haftaya pozitif bir başlangıç yaparken Türkiye piyasalarında ise yön aşağı doğru.

Borsa İstanbul dün güne sınırlı da olsa yükselişle başlarken açılışın ardından gelen satışlarla eksiye döndü. Geçen haftayı 1.083 puandan kapatan, açılışta 1.090 puana kadar çıkan BİST 100 Endeksi sonrasında 1.077 puana kadar geriledi. Dünya’nın aktardığı habere göre, dolar/TL kuru geçtiğimiz haftanın son günlerinde yeniden başladığı yükseliş hareketine - devam ediyor. Dolar/TL’de zirve 7.39’un üzerine taşınırken euro/TL ise 8.77’yle rekor tazeledi.

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