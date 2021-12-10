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10 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Dolar yeniden kritik seviyelerde

10 Aralık 2021, Cuma 17:00
Dolar/TL hafta boyunca sürdürdüğü tarihî zirvelerin hemen altındaki seyrine haftanın son işlem gününde de devam etti. Dün güne 13,78 seviyelerinden başlayan dolar/TL’de 13,90 seviyesi görüldü.

Merkez Bankası (TCMB), 1 Aralık ve 3 Aralık tarihlerinde kur bu seviyelerdeyken döviz kurlarına dolar satarak doğrudan müdahale etmişti. Kur tarihi zirvelerine çok yakın seyrini sürdürürken, geçen hafta döviz piyasasına müdahale eden TCMB’den bu müdahaleleri sürdürüp sürdürmeyeceği de yakından izleniyor. TL’nin geçen hafta sığ piyasada 14 seviyesini görmesinin ardından TCMB iki defa dolar satarak piyasaya müdahale etti. TCMB’nin iki müdahalesi de kurun 13.8 seviyesinin üzerine çıkmasıyla başladı.

Hafta başından bu yana en yüksek 13.9 seviyesinden geri dönen dolar/TL dün sabah 08.40’ta 13.7700/13.8060 düzeyindeydi. Yaklaşık yüzde 21 ile üç yılın zirvesindeki enflasyonda birkaç ay içinde gerçekleşmesi beklenen 10 puan artışa ve TL’nin eksi getirisine rağmen TCMB’nin Aralık ayında bir faiz indirimine daha gitme ihtimali TL’nin değerini tarihi dip seviyelere düşürdüğü gibi toparlanmasına da engel oluyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de, Türkiye’de tüketici enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 25’i aşabileceğini belirtirken, Aralık’ta olası bir yeni faiz indiriminin enflasyon tahmininin üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu söyledi. TCMB’nin bir sonraki para politikası toplantısı 16 Aralık’ta yapılacak.

Ekonomi Servisi

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