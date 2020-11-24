Dolar yine 8’e dayandı

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa etmesinin ardından düşüşe geçen dolar yeniden yukarı yönlü hareketine başladı.

Dolar kuru, tekrar 8 lirayı gördü. Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifası ve Merkez Bankası’nın faizi arttırması sonrası 7,50 liraya düşen dolar kuru dün 8 liraya yükseldi. Euro ise 9,51 liraya kadar yükseldi.

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