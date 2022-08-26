Dolar yine rekor kırdı

Merkez Bankası’nın sürpriz faiz indirimi sonrası 18,15 ile 20 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar 2022 zirvesini yeniledi.

Dolar/TL haftanın son gününde 18,2000; euro/TL 18,1855 seviyesinden işlem gördü. Kurda yükseliş ivmesi sürerken, risk primi de düşüşte. Merkez Bankası’nın faiz indirme kararı sonrası yükselişe geçen dolar 18.17 ile yeni rekorunu kırdı. Rekorun kırıldığı hafta Merkez Bankası’nın rezervleri de 5 hafta sonra ibreyi aşağı doğru döndürdü. Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 5 hafta sonra ilk kez geriledi. Net uluslararası rezervler 1.8 milyar dolar gerilerken, toplam rezervler 1.5 milyar lira azaldı. Haber Merkezi

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