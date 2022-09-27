Dolardaki yükseliş krizle sonuçlanır

Morgan Stanley dolardaki son rallinin hisse senetleri de dahil riskli varlıklar için risk oluşturduğunu ve geçmişte dolarda yaşanan benzer rallilerin finansal veya ekonomik krizlerle sonuçlandığını belirtti.

Fed’in agresif faiz artış döngüsüyle dolar bu sene birçok para birimi karşısında değer kazandı. Euro, dolar karşısında 2002’den beri en düşük seviyeye, sterlin de tarihi düşük seviyeye geriledi. Morgan Stanley ABD Kıdemli Stratejisti Michael Wilson paylaştığı bir notta 2008 küresel finansal kriz, 2021 borç krizi ve 2000’de teknoloji hisselerindeki ‘dot-com balonu’na atıfta bulunarak “Tarihsel olarak bakıldığında dolardaki yükseliş genelde ekonomik/finansal krizlerle sonuçlanır.” değerlendirmesini yaptı. Uzman ayrıca diğer Merkez Bankaları’nın tarihsel bazda en şahin sıkılaşma politikalarını uygulamasına rağmen dolardaki yükselişin şaşırtıcı olduğunu ifade etti. Haber Merkezi

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