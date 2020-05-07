Dolardan yeni rekor

Hafta başından bu yana değer kaybeden TL, ABD Doları karşısında tarİhİnİn en düşük sevİyesİne gerİledİ. Dolar/TL kuru dün sabah saatlerİnde 7,2496'ya kadar yükselerek tarİhî rekor kırdı.

Dolar neden yükseliyor?

Hafta başından bu yana değer kaybeden TL, ABD Doları karşısında tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Dolar/TL kuru dün sabah saatlerinde yüzde 1’e yakın yükselişle 7,24 seviyesini aştı ve yeni tarihi zirvesini gördü. Kur dün sabah saatlerinde 7,2496’ya kadar yükselerek rekor kırdı, ardından 7,24’ün altına geriledi. Böylece TL’nin Dolar karşısındaki kaybı yıl başından bu yana % 21’e ulaşmış oldu.

Türk Lirası yılbaşından beri yüzde 21 değer kaybetti

Küresel çapta dolar talebi son dönemde Türk Lirası ve birçok gelişen ülke para birimine baskı yapmaya devam ediyor. Türkiye’de Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin azalması ve yaklaşan yüklü dış borç geri ödemeleri TL üzerindeki baskıyı artıran gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Koronavirüs salgınının piyasalarda oluşturduğu endişe ile ekonominin hem üretim hem tüketim bacağında yaşanan aksaklıklar, çoğu para biriminde baskı meydana getiriyor.

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Gram altın 393 TL’yi gördü

Altının gram fiyatı, 393,6 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 393,2 liradan işlem görüyor. Önceki gün, altınının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 390,2 liradan tamamladı.

Dün de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 393,6 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test etmesinin ardından, dün saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 393,2 lira seviyesinde seyretti.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2.633 liradan satılıyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, 1.680 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi. İstanbul - aa