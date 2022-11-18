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18 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Doları tutmak için 100 milyar dolar daha gitti

18 Kasım 2022, Cuma 00:42
Reuters’a konuşan bankacıların hesabına göre Merkez Bankası, ‘yeni yöntemler’le yılbaşından beri elde ettiği 100 milyar dolar, rezervlere dahil edilmeden arz olarak piyasaya geri satıldı.

Paylaşılan grafiğe göre, Merkez Bankası eylülde piyasalara 15 milyar dolarlık müdahalede bulunurken ekimde bu rakam 10 milyar dolarda ‘kaldı.’

Reuters’a konuşan bankacıların hesabına göre Merkez Bankası, ‘yeni yöntemlerle’ yılbaşından beri elde ettiği 100 milyar dolar, rezervlere dahil edilmeden arz olarak piyasaya geri satıldı. Bloomberg’e göreyse müdahale miktarı 98 milyar dolar.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın ekonomi koltuğunda oturduğu dönemden bu yana dolardaki yükselişi durdurmak için piyasaya müdahale ediliyor. Albayrak döneminden sonra başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, MB’nin döviz rezervlerinden 128 milyar doların satıldığını ve bu miktarın nereye gittiğinin bilinmediğini iddia etmeye başlamıştı.

98 milyar dolar büyüklüğünde müdahale

Devam eden satışlar, yine doları durdurmak için devreye sokulan kur korumalı mevduatla da sürdü. Bloomberg’in haberine göre Merkez Bankası 2022’de döviz kuru piyasalarına 98 milyar dolar büyüklüğünde müdahale etti. Piyasaya müdahaleler faizlerin aranın ardından yeniden indirilmeye başladığı son iki ayda arttı.

Paylaşılan grafiğe göre, Merkez Bankası eylülde piyasalara 15 milyar dolarlık müdahalede bulunurken ekimde bu rakam 10 milyar dolarda ‘kaldı.’

***

Kısa vadeli dış borç arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, eylülde 2021 yıl sonuna göre yüzde 14,7 artarak 139,5 milyar dolara çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2022 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, eylülde 2021 sonuna kıyasla yüzde 14,7 artışla 139,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,6 yükselişle 56,3 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 16,1 artarak 51,2 milyar dolar oldu. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, eylül ayında 2021 sonuna göre yüzde 10,1 azalışla 9,9 milyar dolara indi. Bu dönemde, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 14,8 artışla 17,6 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 14 yükselişle 17,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 16,7 artarak 11 milyar dolar oldu.

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