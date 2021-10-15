Doların ateşi düşmüyor

Türk Lirası’ndaki aralıksız değer kaybı devam ediyor. Her gün defalarca rekor kıran dolar/TL, dün akşam geçtiği 9,20 seviyelerini bugün sabah bir kez daha güncelledi. Dolar/TL, dün sabah saatlerinde tarihî zirvesini 9,2427’ye kadar taşıdı. Euro/TL ise 10,74 civarında ve 10,76’daki rekor seviyelerine bugün biraz daha yakın.

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek TCMB’nin olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimlere karşı çıkan üyelerin gönderilmesi sonrası indirimlerinin devam edeceği endişesi de TL’deki değer kaybında etkili oldu. Dolar/TL’deki yükselişe TCMB’nin para politikasına ilişkin endişeler ve dolardaki küresel değer kazancı yön verirken TCMB Eylül başında ilk faiz indirimi mesajını vermeden önce kur 8,3 seviyesindeydi.

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