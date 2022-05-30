Domates fiyatı iki kat olur

Niğdeli domates üreticisi, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e artan fiyatlardan yakınarak “Çiftçiler şu an bataklıkta. Tarlaları boş kalmasın diye mecburen ekiyoruz” dedi.

Gürer, “Azalan üretim rafta, markette, pazarda fiyata yansıyacak. Vatandaş için ucuz ürün artık hayal oldu” görüşünü dile getirdi. Gürer’e konuşan domates üreticileri domates fiyatının iki katına çıkacağını söyledi. Gürer’e konuşan domates üreticisi; geçen sene 50 dönüme ektiği domatesi, maliyet artışı nedeniyle bu yıl 30 dönüme düşürdüğünü söyledi. Üretici, “Geçen yıl 35 kuruşa aldığım domatesin fidesi bu yıl 75 kuruş oldu. 80 lira olan işçilik ücreti 180 liraya çıktı. Gübre, ilaç, mazot gibi girdiler ise aldı başını gitti” diye konuştu. Haber Merkezi

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