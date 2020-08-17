Domates tarlada kaldı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fiyatların salçalık domateste 30, sofralık domateste 60 kuruşa kadar düştüğünü İfade ederek, domatesin tarlada kaldığını söyledi.

Türkİye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fiyatların salçalık domateste 30, sofralık domateste 60 kuruşa kadar düştüğünü ifade ederek, “Üretim maliyetinin altında kalan fiyatlar üreticilerimizi mağdur ediyor” diye konuştu. Bayraktar, fiyatlardaki düşüşün devam etmesi durumunda domates üreticisinin üretimden çekilebileceğini veya alternatif ürünlere yönelebileceğini bildirdi. Pandemi ile birlikte gıda güvencesinin öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Bayraktar, Türk çiftçisinin bu süreçte büyük fedakârlık göstererek tarlasında kaldığını, üretime devam ettiğini hatırlattı.

ÜRETİM MALİYETLERİ ARTTI, İHRACAT YOLU DA KAPALI

Ülkesi için, vatandaşlarını doyurmak için büyük bir özveri ile üreten çiftçilerin, bu süreçte çeşitli olumsuzluklarla karşılaştığını belirten TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Tabiî afetler ve bitki hastalıkları ile mücadele eden, aralarında domates üreticilerimizin de bulunduğu çiftçilerin birçoğu fidelerini yeniden dikmek zorunda kaldı. Bu durum üretim maliyetlerini önemli ölçüde arttırdı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen pes etmeden üretime devam eden çiftçilerimiz bugün ise pazarlama sorunları ile karşı karşıya kalıyor. Domatesin tarlada kalmaması için ihracatın âcilen açılması gerekiyor. Sofralık domateste sorunun çözümü için Irak ve Suudi Arabistan’a ihracatın yolu açılmalı, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Büyükşehir Belediyeleri de alım yaparak zor durumdaki üreticilerimize destek olmalıdır” dedi.

ÇİFTÇİLER ÇÖZÜM BEKLİYOR

Salçalık domates üreticilerinin de maliyetin altına düşen fiyatlar sebebiyle zarara uğradığını belirten Bayraktar, sözleşmenin esaslarına uymayan salça fabrikalarını insafa dâvet etti. Bayraktar, ayrıca, Türkiye geneline yayılan 9 bölgeden 765 Ziraat Odası başkanı aracılığıyla, üreticilerin sorunlarını yakından takip etiklerini belirtti.

Ankara - Recep Gören