"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Domates tarlada kaldı

17 Ağustos 2020, Pazartesi 20:35
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fiyatların salçalık domateste 30, sofralık domateste 60 kuruşa kadar düştüğünü İfade ederek, domatesin tarlada kaldığını söyledi.

Türkİye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fiyatların salçalık domateste 30, sofralık domateste 60 kuruşa kadar düştüğünü ifade ederek, “Üretim maliyetinin altında kalan fiyatlar üreticilerimizi mağdur ediyor” diye konuştu. Bayraktar, fiyatlardaki düşüşün devam etmesi durumunda domates üreticisinin üretimden çekilebileceğini veya alternatif ürünlere yönelebileceğini bildirdi. Pandemi ile birlikte gıda güvencesinin öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Bayraktar, Türk çiftçisinin bu süreçte büyük fedakârlık göstererek tarlasında kaldığını, üretime devam ettiğini hatırlattı. 

ÜRETİM MALİYETLERİ ARTTI, İHRACAT YOLU DA KAPALI 

Ülkesi için, vatandaşlarını doyurmak için büyük bir özveri ile üreten çiftçilerin, bu süreçte çeşitli olumsuzluklarla karşılaştığını belirten TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Tabiî afetler ve bitki hastalıkları ile mücadele eden, aralarında domates üreticilerimizin de bulunduğu çiftçilerin birçoğu fidelerini yeniden dikmek zorunda kaldı. Bu durum üretim maliyetlerini önemli ölçüde arttırdı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen pes etmeden üretime devam eden çiftçilerimiz bugün ise pazarlama sorunları ile karşı karşıya kalıyor. Domatesin tarlada kalmaması için ihracatın âcilen açılması gerekiyor. Sofralık domateste sorunun çözümü için Irak ve Suudi Arabistan’a ihracatın yolu açılmalı, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Büyükşehir Belediyeleri de alım yaparak zor durumdaki üreticilerimize destek olmalıdır” dedi.

 ÇİFTÇİLER ÇÖZÜM BEKLİYOR

Salçalık domates üreticilerinin de maliyetin altına düşen fiyatlar sebebiyle zarara uğradığını belirten Bayraktar, sözleşmenin esaslarına uymayan salça fabrikalarını insafa dâvet etti. Bayraktar, ayrıca, Türkiye geneline yayılan 9 bölgeden 765 Ziraat Odası başkanı aracılığıyla, üreticilerin sorunlarını yakından takip etiklerini belirtti.   

Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Yayılım, tedavisi zor ağır hasta sayısını artıyor'

    Cumhur, EYT’lileri duymuyor

    Bilim adamı olmak istiyor

    Domates tarlada kaldı

    İsrail - BAE anlaşması 'yenilgi' demektir

    Ankara'da salgınla mücadeleye ilişkin yeni kararlar alındı!

    ABD'de vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Bursa'daki yangın kontrol altına alındı: Şüpheli gözaltında

    Türk gence 'George Floyd' muamelesi: Almanya'dan tepki çeken görüntüler!

    Konutta ipotekli rekor

    Düşük faiz kısa sürdü

    İlk altı ayda 3 milyar lira trafik cezası

    Dolar ve Euro'dan yeni rekorlar

    Marmara Depremi'nin 21. Yılı... Deprem kapımızda ama hala hazır değiliz

    Hafta boyunca Kudüs konuşulacak

    Gazeteci arkadaşlarımızı unutmadık

    'Normalleşme anlaşması aracılığıyla Mescid-i Aksa'ya yapılacak ziyaretler haramdır'

    Darbe olacak kampanyası yapıyorlar

    Netanyahu küstah açıklamalarına devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Cezaevlerinden bir haber var mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Ne zaman uyanacaksınız?
    Mehmet KARA

    Gündemi kaynatamazsınız!
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın babasına hürmeti
    Genel

    Nurdan Katreler
    Süleyman KÖSMENE

    İman, insanı nasıl insan eder?
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasî sihirbazlardan nasıl kurtulabiliriz?
    Genel

    Yeni Asya Cemaatini de çok seviyorum
    Yeni Asya'dan Size

    Şevk ve enerji tazelemek için

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.