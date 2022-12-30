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31 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Dört yılda 3,8 milyar lira tasarruf

30 Aralık 2022, Cuma 17:00
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019’da başlayan uygulamayla plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atık oluşumunun önüne geçildi.

1900’lerde insan hayatına giren plastiğin gelişmesine bağlı olarak 1977’de alışveriş noktalarında, herkesin rahatlıkla bulabileceği, ortalama kullanım ömrü 15 dakika olan ancak doğada çözünmesi 1000 yılı bulan plastik poşetler verilmeye başlandı. Her mağazada alışveriş sonrası verilen bu plastik poşetler, petrol bazlı polietilen maddesinden üretiliyor. Polietilen maddeler ise atık haline geldiğinde ekosistemdeki canlılar ve doğaya zararlı hale dönüşüyor. Türkiye’de 2019 öncesinde, plastik poşet üretimi yıllık yaklaşık 35 milyar adetken bir kişi yılda ortalama 440 plastik poşet kullanıyordu. 1 Ocak 2019’da başlatılan plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle bugün Türkiye’de plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 65 azaldı ve bu sayede plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşması engellendi.

3,8 milyar lira tasarruf edildi

Ayrıca bu azalmayla 23 ton sera gazı salınımının da önüne geçilmiş oldu. Plastik poşet kullanımındaki azalma ile Türkiye’de plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de düştü ve yaklaşık 3,8 milyar lira tasarruf edildi.

AA

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