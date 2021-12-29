Döviz hesaplarında çözülme yok

Getirilen uygulamanın bankalarda tutulan döviz hesaplarının çözülmesini amaçladığını belirten ekonomist Oğuz Demir, “28 milyar lira aslında döviz hesaplarından çözüldüğü gözükmüyor. Döviz hesaplarında ciddÎ bir çözülme yok” dedi.

Getirilen uygulamanın bankalarda tutulan döviz hesaplarının çözülmesini amaçladığını belirten ekonomist Oğuz Demir, “Oradaki maliyetleri arttırarak, bankaların kendi müşterilerine bu hesaba geçme konusunda teşvik etmeye çalışıyor. Ama açıkçası Bakan da (Nureddin Nebati) yaklaşık 28 milyar liralık bir miktardan bahsetti. Bu 28 milyar lira aslında döviz hesaplarından çözüldüğü gözükmüyor. Döviz hesaplarında ciddî bir çözülme yok.” dedi. AKP hükümeti, yerel mevduat sahiplerini yabancı para birimlerine karşı değer kaybından kaynaklanan kayıplardan korumak için ‘Kur Korumalı’ bir ekonomik modeli yürürlüğe koydu. Uygulanacak yeni sistemde, gerçek kişilerin Türk lirası vadeli hesapları üzerinden işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. euronews’in haberine göre, Türk bankalarının, yeni sistemin duyurulmasından sonra, lira mevduatlarını çekmek için kredi faiz oranlarını yüzde 20’nin üzerine çıkardığını aktarmıştı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada “(20 Aralık) Kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar. O gece dövizini bozdurmak için adeta insanlar yarışa girdi” dedi.

Halktan öyle büyük bir ilgi yok

Getirilen uygulamanın bankalarda tutulan döviz hesaplarının çözülmesini amaçladığını belirten Ekonomist Oğuz Demir, Euronews’e yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın son hamlesiyle ilgili şunları söyledi: “Oradaki maliyetleri arttırarak, bankaların kendi müşterilerine bu hesaba geçme konusunda teşvik etmeye çalışıyor. Ama açıkçası Bakan da (Nureddin Nebati) söyledi, yaklaşık 28 milyar liralık bir miktardan bahsetti. Bu 28 milyar lira aslında döviz hesaplarından çözüldüğü gözükmüyor. Döviz hesaplarında ciddî bir çözülme yok. Sistemin her geçen gün vatandaş nezdinde daha karışık bir hale geliyor. Bu meseleler Türkiye’de karmaşıklaştıkça vatandaşın tam olarak anlayamamasından ötürü ilgisinin düşük olduğu uygulamalar haline dönüşüyor. Yani o yüzden en başından beri bu kadar komplike sisteme gerek yok. Türkiye’de faizleri artırırsın zaten vatandaş parası Türk lirasına yatırır. Görünen verilerden anladığımız kadarıyla şu an öyle büyük bir ilgi yok.”