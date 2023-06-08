Döviz rezervleri tükendi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır” açıklamasından iki gün sonra döviz kurları hızlı bir yükselişe geçti. Uzun zamandır kurun baskılandığını söyleyen ekonomistler, bu durumun şaşırtıcı olmadığında birleşiyor.

Ekonomistler, “kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi” vadeden yeni bakan Şimşek’in, halefi Nureddin Nebati’nin Türkiye için öngördüğü “heterodoks ekonomi politikalarından” uzaklaşmasının mecburi olduğunu ve bunun da ilk işaretinin kurlarda görüldüğünü vurguluyorlar. Voa Türkçe’nin haberine göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Yakup Küçükkale, “Bakan Şimşek, ‘rasyonel zemine döneceğiz’ diyerek ‘daha önce uygulanan politikalar irrasyoneldi’ demiş oldu. Bu cümle bile dönüşümün işareti. Türkiye’nin rezervleri tükendi. Meteliğe kurşun atıyoruz, döviz ihtiyacımızı ihracat karşılayamaz ancak sıcak parayla çözebiliriz bu sorunu. Bunun için iki şey gerekiyor. Birincisi dövizin hak ettiği değeri bulması lazım, baskılanmış kur dövizin Türkiye’ye gelmesinin önünde engel. Düşük döviz kurunu bırakmamız gerekiyor. Zaten hareketlilik bundan kaynaklanıyor” dedi. Dolar kurunun hangi seviyelere yükseleceği hakkında tahmin yapmak için erken olduğunu söyleyen Profesör Küçükkale, bunun için 22 Haziran’da yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) alacağı kararları beklemek gerektiğini ancak o güne kadar kurun yükselmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

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