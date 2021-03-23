Döviz uçtu, borsa çakıldı... Piyasalar allak bullak

SİYASî GERİLİMİN TIRMANDIRILMASI VE MB BAŞKANININ YİNE DEĞİŞTİRİLMESİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ.

DOLAR 8.40’I TEST ETTİ

Hafta başında sert yükselen dolar Kasım 2020'den bu yana ilk kez 8.40'lı seviyeleri test etti. MB’nin döviz rezervlerine yönelik endişeler ve para politikasında oluşan belirsizlik nedeniyle ekonominin kur şoku sonucu krize girebileceği uyarısı yapılıyor.

BORSADA % 7 KAYIP

Yüzde 6.65 düşüşle açılan borsada, devre kesici uygulaması tetiklendi ve işlemler yarım saatliğine durduruldu. İşlemler yeniden başladıktan sonra kayıplar yüzde 7'nin üzerine çıktınca ikinci kez devre kesici uygulaması devreye girdi.

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Piyasalar allak bullak

Ekonomi Reform Paketinin açıklanmasıyla piyasalarda öngörülebilirlik sözleri verilmesinin hemen ardından Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması, HDP’nin kapatılması süreci ile piyasalar allak bullak oldu.

Ekonomi Reform Paketinin açıklanmasıyla piyasalarda öngörülebilirlik sözleri verilmesinin hemen ardından Merkez Bankası Başkanı’nın şok bir şekilde görevden alınması, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması ve HDP’nin kapatılması süreci ile birlikte Türkiye piyasaları yeni bir bilinmezlik içine girdi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu’nun atanmasının ardından Dolar/TL’de sert yükseliş yaşandı, kur Kasım 2020’den bu yana ilk kez 8,40’lı seviyeleri test etti. Merkez Bankası’nın döviz rezervlerine yönelik endişeler ve para politikasında oluşan belirsizlik sebebiyle TL’deki sert değer kaybıyla, ekonominin kur şoku sonucu krize girebileceği uyarıları yapılıyor. Türk lirası, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın açıklamalarıyla yeniden 8 seviyesinin altına indi.

Güven zedelendi

Elvan yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanan kadar mevcut politikaların süreceği ve serbest piyasa mekanizmalarından taviz verilmeyeceğini söyledi. Liradaki görülen sert değer kaybıyla ilgili yapılan yorumlarda, Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bağımsızlığını yeniden güçlendirmeye çalışan Ağbal’ı görevden almasının yatırımcıların güvenini zedelediğine dikkat çekiliyor. Piyasaların açılışıyla birlikte liraya gelen sert satışlar, yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilediğinden borsalarda da çalkantılara sebep oldu. MSCI’ın Japonya hariç Asya-Pasifik borsalarını takip eden endeksi güne düşüşle başladı ancak daha sonra Cuma günkü kapanış seviyelerine doğru toparlandı.

Borsa İstanbul da nasibini aldı

Merkez Bankası’nda sürpriz başkanı değişikliği sonrası piyasalardaki satış baskısından Borsa İstanbul da nasibini aldı. Yüzde 6.65 düşüşle açılan borsada, iki kez üst üste devre kesici uygulaması çalıştı. Üçüncü başlangıcın ardından BİST 100’de kayıplar yüzde 9’un üzerine çıktı. Sert düşüş sebebiyle iki kez işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul’da yatırımcılar için de bir uyarı yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Piyasalarımızın etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişini teminen piyasada gerçekleştirilen işlemler gözetim faaliyeti kapsamında anlık/sürekli izlenmekte olup, kuruluşların ve yatırımcıların mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur.”