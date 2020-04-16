Döviz ve altında yükseliş sürüyor

Altının gram fiyatı, dün güne yükselişle başlamasının ardından 382,9 liradan işlem görüyor.

Önceki gün, ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paraleldeğer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 381,2 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 382,9 lira seviyesinde seyretti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 632 lira, Cumhuriyet altını da 2.564 liradan satıldı. İstanbul serbest piyasada dolar dün 6,9240 liradan, avro 7,5230 liradan işlem gördü. AA

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