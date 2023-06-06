Dövizde çıkış sürüyor

Döviz yeni haftaya da değer kazanarak başladı. Dolar/TL kuru Pazartesi günü 21,22’ye kadar yükseldi. Dün ise 21,67’den işlem gördü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs’ta yeniden göreve seçilmesinin ardından Dolar/TL kurunda yükseliş sürüyor. Kur, Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanması sonrası yeni haftaya da değer kazanarak başladı. Dolar/TL kuru Pazartesi günü 21,22’ye kadar yükseldi. Dün ise günün ilk saatlerinde 21,67’yi gördü. BBC Türkçe’nin haberine göre, Merkez Bankası’nın piyasaya müdahale ederek kuru dengede tutmaya çalıştığı için rezervlerini satması ise uzun zamandır gündemdeydi. Hatta Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri bir önceki hafta 21 yıl sonra ilk defa sıfırın altına inerek eksi 1,5 milyar dolar oldu.

Analist Beste Naz Süllü, 17 kez seçim kazandığını hatırlattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izleyeceği ekonomi politikalarını tahmin etmenin zor olmadığını söylüyor. Süllü, TL’nin değer kazanmasına yönelik politikaların izlenmediğini vurgulayarak, “Kurun bu saatten sonra düşmesini kimse beklemiyor” diyor. Piyasada genel kanı, Dolar/TL’nin uzun süre suni şekilde 20 seviyesinde tutulduğu, kurun aslında daha da yüksek olması gerektiği yönünde. Analist Beste Naz Süllü, “Benim beklentim doların 23,80 seviyesinde durması ve buralarda bir denge arayışı olması yönünde. Bu şekilde hesaplamamın da nedeni; beklenen enflasyon, Merkez Bankası’nın eksi rezervleri, cari açığın finansmanı ve seçim ekonomisinden geçen ekonominin sıcak para ihtiyacından dolayı” diyor. Süllü, Merkez Bankası ve piyasalardaki kur arasındaki makasın açılmasını bekliyor, bunu da Erdoğan’ın zafer konuşmasında bu zamana kadar izlenen politikalardan dönüş olmayacağı sinyalini vermesine bağlıyor.

Haber Merkezi

