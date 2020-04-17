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17 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Dövizdeki artış enflasyonu da arttıracak

17 Nisan 2020, Cuma 17:57
STRFS Baş Stratejisti Dr. Atahan Çelebi, Döviz kurundaki artışın enflasyonu da yukarı taşıyacağına dikkat çekti.

Türk Lirası’ndaki değer kaybı, Rahip Brunson krizinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar 6,90, Euro ise 7,50 TL seviyeleri ile rekor kırdı. Ekonomistlere göre, Hazine’yi güçlendirmeden TL’de iyileşme kolay değil. Ekonomide koronavirüs kaynaklı endişeler, Türk Lirası’ndaki değer kaybını hızlandırdı. Türk Lirası, Nisan ayı başından beri Dolar karşısında yüzde 4’ten fazla değer kaybetti. Yılbaşından bu yana gerçekleşen değer kaybı ise yüzde 16’yı aştı. 

STRFS Baş Stratejisti Dr. Atahan Çelebi, ekonomi yönetiminin uluslar arası desteklerden faydalanmama kararının piyasalardaki belirsizliği arttırdığına işaret ediyor. dw Türkçe’nin haberine göre, şu anda gerek döviz kuru gerekse borsada belirsizlik fiyatlamalarının arttığını kaydeden Çelebi, “Biz bu sürecin bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz” diyor. Döviz kurundaki artışın enflasyonu da yukarı taşıyacağını vurgulayan Çelebi, “Dolar kurundaki yüzde 10’luk artış, 2020 enflasyonuna artı 1,5 puan etki yapacaktır” dedi.

Ekonomi yönetimine güven zedelendi

Dolar kuru için 6,95 seviyesinin önemli olduğunu kaydeden Çelebi, “Orta uzun vadede ise kurun seyri, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin atacağı adımlara bağlı. Bugüne kadar yapılanlar ise çok iyi bir karnenin olmadığını gösteriyor. Bu da ekonomi yönetimine olan güveni biraz zedeledi. Bu olumsuz süreçten dönüş için, öncelikle Merkez Bankası’nın esas görevi olan enflasyonla mücadeleye odaklanması gerekiyor.” diye konuştu.

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Dolar 6,95’i gördü

Dolar/TL, dün, güne düşüşle başlamasının ardından yatay bir seyirle 6,94’ten işlem gördü. Önceki gün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 6,9587 ile 14 Ağustos 2018’den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL, dünü önceki  kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6,9410’dan tamamladı. 

Dolar/TL, dün düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,9450’den işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,5385’ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,6750’den satılıyor. Teknik açıdan dolar/TL’de 6,97’nin direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,85 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti. İstanbul -aa

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