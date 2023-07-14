Dövizdeki artış üreticiyi zorda bırakıyor

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, temmuz ayı İTO Meclis toplantısında, ekonomideki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Avdagiç, döviz kurlarının bir geçiş dönemi sonrası, kısa süre içinde dengeye geleceğini beklediklerini belirterek, “Bu geçiş döneminde fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın hızla ortadan kaldırılması gerekiyor. Üreticinin, bugün sattığı ürünü, yarın hangi fiyattan yerine koyacağını ya da 3 ay sonra alacağı ham maddeyi hangi kur seviyesinden temin edeceğini bilmesi, enflasyon beklentilerinin kırılması ve beklenti enflasyonunun önlenmesi adına büyük önem taşıyor” dedi.
Haber Merkezi