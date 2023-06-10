Dövizdeki artışı fırsatçılığa çevirmeyin

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dövizdeki yükselişin çok daha üzerinde ürünlerine zam yapan fırsatçıların reel sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.

Baran, “Piyasada bazı hammadde ve nihai ürünlere dövizdeki kur artışının çok daha üzerinde zam yapıldığını görüyoruz. Özellikle hammadde fiyatlarına yapılan zamlar üretimi, ekonomimizin bel kemiği durumundaki KOBİ’lerimizi olumsuz etkiliyor. (...) özellikle hammadde fiyatlarına dövizdeki artışın çok daha üzerinde zam yapılması hem üretimimizi, ticaretimizi, ihracatımızı olumsuz etkileyecek hem de enflasyonu tetikleyecektir. Dövizdeki artışı fırsatçılığa, zam vurgunculuğuna çevirmeyin” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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