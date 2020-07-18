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19 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Dövize hücum var

18 Temmuz 2020, Cumartesi 23:19
Türkiye’deki döviz hesaplarının tutarı 202 milyar 504 milyon dolara ulaştı. Vatandaş, 1 haftada 1.3 milyar dolar aldı.

Vatandaş hesaplarındaki döviz tutarı geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre 1 milyar 260 milyon dolar artış kaydetti. Böylece yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarının toplam büyüklüğü 202 milyar 504 milyon dolar oldu. Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka istatistiklerine göre, geçtiğimiz hafta vatandaşlar döviz hesaplarına 1 milyar 260 milyon dolarlık alım yaptı. Böylece Türkiye’deki döviz hesaplarının tutarı 202 milyar 504 milyon dolara ulaştı.

Hem bireysel hem de tüzel hesaplar arttı

Döviz hesaplarındaki artış hem bireysel hem de tüzel hesaplar tarafından gerçekleştirildi. Geçen hafta 78 milyar 777 milyon dolar olan bireysel döviz hesapları 632 milyon dolar artarak 79 milyar 409 milyon dolara yükseldi. Tüzel hesaplar ise 628 milyon dolar daha döviz alımı yaptı ve hesaplardaki döviz tutarını 123 milyar 95 milyon dolara taşıdı. Döviz hesaplarındaki hareketleri yabancı para cinsinden incelendiğinde ise ABD doları ve Avro hesaplardaki artış, kıymetli maden hesaplarında ise çözülme dikkat çekiyor. ABD Doları hesaplar 682 milyon dolar artışla 114 milyar 56 milyon dolara; Avro hesapların ABD Doları cinsinden büyüklüğü ise 553 milyon dolar artışla 60 milyar 383 milyon dolara çıktı. Kıymetli maden hesabındaki döviz tutarı ise 54 milyon dolar azalışla 24 milyar 216 milyon dolar oldu.

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