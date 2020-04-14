DSÖ: Kısıtlamaları erken kaldırmayın

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, kısıtlamaların erken kaldırılmamasını istedi.

BBC’deki habere göre Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, “küresel bağlantı düzeyinin”, virüsün yeniden ortaya çıkması riskinin süreceği anlamına geldiğini belirtti. Çoğu uzman ise koronavirüse ve sebep olduğu Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık sağlayacak bir aşının bir yıldan önce geliştirilip, dağıtılamayacağını söylüyor. Virüsün davranışı konusunda hâlâ bilinmeyen çok şey olduğunu vurgulayan Ghebreyesus; vaka takibi, test ve izolasyonun salgını önlemede önemli olduğunu vurguladı. WHO Başkanı Ghebreyesus ülkeleri, koronavirüs salgınının yayılma hızını yavaşlatmak amacıyla uygulanan kısıtlamalara erken son vermemeleri konusunda da uyardı ve aksi halde salgının yeniden yayılabileceğini söyledi.

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