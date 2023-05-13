"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Düğün sektörü 2023’den umutlu

13 Mayıs 2023, Cumartesi 23:32
2023 yılında düğün sektöründe hareketlilik olacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ramazan bitimiyle birlikte düğün sektöründe büyük bir canlılık bekliyoruz.

Fotoğrafçı, düğün salonu, kuaför, berber, gelinlikçi, çiçekçi, çeyizci, beyaz eşyacı gibi onlarca farklı sektörde esnafımız düğün sezonuna hazır. Özellikle devletimizin açıklamış olduğu 2 yıl ödemesiz toplam 72 ay vadeyle 150 bin lira olarak vereceği evlenme kredisi desteği, evlenmeyi düşünen gençleri harekete geçirirken düğün sektörünün canlanmasıyla esnafımızı da olumlu yönde etkileyecektir” dedi. 

DÜĞÜN  MALİYETİ 500 BİN LİRA

Geçen yıla göre evlenme sayısının 500 bin çiftten 750 bin çifte çıkacağını öngören Palandöken, “Ortalama bir düğün yapma maliyeti 500 bin liranın üzerine çıkıyor. Geçtiğimiz yıl 574 bin 358 çift dünya evine girmişti. Bu yılki düğün sezonunda her zamankinden daha umutluyuz” ifadelerini kullandı.  

EVLİLİK YAŞI 28’E ÇIKTI

Ülkemizde ilk evlilik yaşında yükseliş görüldüğüne dikkat çeken Palandöken şunları söyledi: “Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 25, erkeklerde 28’e çıktı. Türkiye genelinde hiç evlenmeyen vatandaşların sayısı geçen yıl 20 milyon sınırındaydı. Bunun en önemli sebepleri arasında eğitim, çalışma hayatı, kişisel korkulardan sonra maddi sebepler var. Kimi gençler yalnızca nikâh kıyarak tüm düğün masraflarından kaçmayı tercih ediyor. Düğün için desteğin yanında ilk araba ilk ev gibi alımlar için de avantajlı destek paketleri sunulmalı.” 

Ankara - Ahmet Terzi 

 

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ŞİMDİ SÖZ MİLLETİN - DEMOKRASİ VE ADALET İÇİN SANDIK BAŞINA

    6 adımda oy kullanma rehberi

    Hangi hallerde oylar geçersiz sayılacak?

    Malatya Battalgazi'de 4 büyüklüğünde deprem

    Pençe-Kilit’te bir şehit daha

    Çiftçilerin sorunları çözüm bekliyor

    Meclisin 27. dönem karnesi

    Siyaseti yeniden şekillendirme fırsatı

    Sonuçları ilk öğrenen o olacak

    Dışişleri Bakanlığı: Cidde Bildirisi'ni memnuniyetle karşılıyoruz

    İsrail saldırılarında Gazze'deki 15 bina yıkıldı

    ABD’deki 5 eyalette en az 16 hortum gözlemlendi

    Depremzedeler için 117 tahliye ve başvuru noktası belirlendi

    YSK, Muharrem İnce'ye verilecek oyların ''geçerli'' sayılmasına karar verdi

    Twitter'dan Türkiye'de bazı içeriklere engel

    Kartlı alışverişlerde kağıt slip dijital olarak alınabilecek

    "BM Güvenlik Konseyi'nin müdahil olmasını tercih etmiyoruz"

    1 Azerbaycan askeri Ermenistan ordusunun ateşi sonucu şehit oldu

    "Kokpit" ekranından takip edecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hangi hallerde oylar geçersiz sayılacak?
    Genel

    6 adımda oy kullanma rehberi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu fırsatı çok iyi kullanalım ki...
    Ahmet BATTAL

    Siyasette farklı düşünme formülleri
    Adnan NACİR

    Taş devri bitsin artık!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Depremler şirk üretir mi?
    Faruk ÇAKIR

    Milletin mesajı
    Mehmet KARA

    Şimdi söz sırası millette
    Sebahattin YAŞAR

    Kazanmak için

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.