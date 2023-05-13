Düğün sektörü 2023’den umutlu

2023 yılında düğün sektöründe hareketlilik olacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ramazan bitimiyle birlikte düğün sektöründe büyük bir canlılık bekliyoruz.

Fotoğrafçı, düğün salonu, kuaför, berber, gelinlikçi, çiçekçi, çeyizci, beyaz eşyacı gibi onlarca farklı sektörde esnafımız düğün sezonuna hazır. Özellikle devletimizin açıklamış olduğu 2 yıl ödemesiz toplam 72 ay vadeyle 150 bin lira olarak vereceği evlenme kredisi desteği, evlenmeyi düşünen gençleri harekete geçirirken düğün sektörünün canlanmasıyla esnafımızı da olumlu yönde etkileyecektir” dedi.

DÜĞÜN MALİYETİ 500 BİN LİRA

Geçen yıla göre evlenme sayısının 500 bin çiftten 750 bin çifte çıkacağını öngören Palandöken, “Ortalama bir düğün yapma maliyeti 500 bin liranın üzerine çıkıyor. Geçtiğimiz yıl 574 bin 358 çift dünya evine girmişti. Bu yılki düğün sezonunda her zamankinden daha umutluyuz” ifadelerini kullandı.

EVLİLİK YAŞI 28’E ÇIKTI

Ülkemizde ilk evlilik yaşında yükseliş görüldüğüne dikkat çeken Palandöken şunları söyledi: “Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 25, erkeklerde 28’e çıktı. Türkiye genelinde hiç evlenmeyen vatandaşların sayısı geçen yıl 20 milyon sınırındaydı. Bunun en önemli sebepleri arasında eğitim, çalışma hayatı, kişisel korkulardan sonra maddi sebepler var. Kimi gençler yalnızca nikâh kıyarak tüm düğün masraflarından kaçmayı tercih ediyor. Düğün için desteğin yanında ilk araba ilk ev gibi alımlar için de avantajlı destek paketleri sunulmalı.”

Ankara - Ahmet Terzi