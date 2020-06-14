Düğünleri ertelenmesin

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: “ÇİFTLERE YÖNELİK EVLİLİK PAKETLERİ HAZIRLANMALI.”

Fatih Karagöz - Ankara

Pandemi dolayısıyla işsiz kalan ve evlenmeyi erteleyen çiftlerin mağdur olmaması için sıfır faizli evlilik kredisi verilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Koronavirüs nedeniyle işsiz kalan ve evlilik hazırlıklarını düğün masraflarını karşılayamayacakları için bir başka bahara erteleyen çok sayıda genç çiftimiz var. Yuva kurmak isteyen çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi, önlerindeki engellerin kalkması ve ekonominin duran çarklarının dönmesi için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli, 6 ay geri ödemesiz ve en az 30 bin TL’den başlayan yuva kurma kredisi verilmeli” dedi.

EKONOMİYE GERİ DÖNER

Yuva kuracak çiftlerin yapacağı harcamaların tüm sektörlere etki ederek ekonomiye geri döneceğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Evlenmek niyetiyle söz ve nişan yapan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik kayıpların yaşanması ve binlerce gencin işsiz kalması sebebiyle düğün hayallerini başka bahara erteleyen çok sayıda genç çiftimiz var. Bu çiftlerimizin evlilik hayalleri ekonomik nedenler yüzünden suya düşmemeli. Yeni evlenecek çiftlere evlilik, yuva kurma kredisi müjdesi verilirse hem gençlerimiz dünya evine girer hem de piyasada büyük bir hareketlenme yaşanır. Yaşanan hareketlenme ile birlikte binlerce genç ve işsiz yeniden işine döner” diye konuştu.