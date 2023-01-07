Dükkan kiralarında artış oranı sınırlandırılsın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dükkan ve iş yeri kiralarının artış oranının konutlardaki gibi sınırlandırılmasını talep etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, dükkan ve iş yeri kira artış oranlarının esnafın belini büktüğünü belirtti. Beklenen artışı yapmayan esnafın dükkanını boşaltmaya zorlandığına işaret eden Palandöken, “Oraya bir yatırım yapılmış, o dükkanın işlemesi için yıllar geçirilmiş. Bu dükkan için tadilat, tasarım ve tabela yatırımları yapılmış, başka bir yere taşınması daha büyük maliyet oluşturuyor.” ifadelerini kullandı. Palandöken, konut kiralarındaki artış oranının yüzde 25 ile sınırlandırıldığını anımsatarak, dükkanlarda böyle bir uygulamaya gidilmediğine dikkati çekti. AA

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