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17 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Dükkan sahibi değişmezse bu iş böyle sürer

17 Nisan 2022, Pazar 18:00
Mülkiyeliler Birliği’nde “Ekonomik Kriz Konferansı” düzenlendi.

Burada konuşan Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kuralları olmayan bir dükkan sahibine benzeterek, “Esnafta nasıl bir kural yok, istediği gibi yapıyor. Aynısını o da yapıyor. İhtiyaç duyarsa kanunlardan kaynaklı sıkıntıları da Meclis’te aşıyor (...) Detaylara bakınca neyi görüyoruz? Türkiye’de piyasa ekonomisi denen bir şey uygulanıyor. Bunlar neye göre davranır normalde? Piyasa ekonomisinin kendi koşullarına göre çalıştığına göre davranır. Bunları da hem kurallar bakarak hem de ekonominin nasıl çalıştığını bilerek yaparsınız. Ama Türkiye’de işler öyle yürümüyor. Kural dediğiniz hiçbir şeyin geçerliliği yok. Dükkan sahibini değiştirmediğiniz ya da dükkan sahibinin satacak tarlası kalmayana dek bu iş böyle sürer” dedi.

Ankara - Anka

 

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