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11 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Dünya Bankası’ndan 1.780 milyar dolar yardım - Fitch: Depremin faturası 4 milyar dolar olacak

11 Şubat 2023, Cumartesi
Dünya Bankası, Türkiye’de ağır can kaybı, yaralanma ve güneydoğu illerinde çok ciddi hasara yol açan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar sonrasında toparlanma çabalarına destek olmak amacıyla 1 milyar 780 milyon dolar sağlanacağı bildirildi. Öte yandan Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ve Suriye’deki depremin mali faturasının 4 milyar dolar olacağı tahmininde bulundu.

Bankadan yapılan açıklamada, felaketin büyüklüğünün tahmin edilmesi, kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanların belirlenmesine yönelik hızlı bir hasar değerlendirmesinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin güneydoğusunda büyük can kayıplarına, yaralanmalara ve çok önemli hasarlara yol açan yıkıcı depremler ve artçı sarsıntıların ardından kurtarma ve toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi.

Bankanın açıklamasında, depremlerden etkilenen insanları desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağın da hazırlandığı aktarıldı.

Türkiye'deki 2 mevcut proje kapsamında yer alan Şarta Bağlı Acil Durum Müdahale Bileşenleri (CERC) yoluyla ilk aşamada 780 milyon dolar tutarında yardım sağlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu projelerin Türkiye Deprem, Taşkın ve Orman Yangınları Acil Durum Yeniden İnşa Projesi (TEFWER) ve İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Şarta Bağlı Acil Durum Müdahale Bileşenleri'nin faydalanıcı ülkelerin acil durum müdahaleleri için ihtiyaç duydukları proje fonlarına, şu anda Türkiye'de olduğu gibi ihtiyaç duyulduğunda hızlı bir şekilde erişebilmelerine olanak tanıdığı ifade edildi.

Bankanın açıklamasında, yardımın belediye düzeyinde temel altyapının yeniden inşası için kullanılacağı bildirildi.

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass, konuya ilişkin açıklamasında, yıkıcı depremler sonucu uğranan büyük kayıp için Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Malpass, "Banka olarak acil yardıma ek olarak sahadaki acil ve büyük ihtiyaçlar için hızlı bir değerlendirme hazırlıyoruz. Bu değerlendirme, biz ihtiyaçları desteklemek için operasyonlar hazırlarken, ülkenin toparlanması ve yeniden inşası için öncelikli alanları belirleyecektir." ifadesini kullandı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de "Türkiye'nin acil ve gelecekteki ihtiyaçları çok büyük ve ihtiyaçlar yardımdan yeniden inşaya kadar tüm yelpazeyi kapsıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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