Dünya Bankası’ndan koronavirüs kredisi

Dünya Bankası, Covid-19 salgını sebebiyle Türkiye’ye 100 milyon dolarlık bir krediyi onayladığını açıkladı.

Dünya Bankası’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre kredi, Türkiye’nin salgına karşı aldığı önlemleri desteklemek için hazırlandı. Onaylanan ‘Acil Covid-19 Sağlık Projesi’, Dünya Bankası’nın 2 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı 14 milyar dolar tutarındaki küresel ‘Hızlandırılmış Fonu’nun küçük bir parçasını oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamalarda kullanılacak olan 100 milyon dolarlık kredi, koronavirüsün yayılma hızını kesmek ve sağlık sisteminin vak’aları tespit ve tedavi etme kapasitesini güçlendirmek için hükümeti desteklemeye yönelik iki bileşenden oluşuyor. Birinci bileşen olan 98 milyon dolarlık kredi dilimi ‘Acil Covid-19 Müdahalesi’ için kullanılacak. İkinci bileşen olan 2 milyon dolarlık ‘Proje Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme’ dilimi projenin uygulanması ve kaydedilen ilerlemenin izlenmesi ve değerlendirilmesi için ihtiyaç duyulacak insan kaynakları ile idari kaynaklarını destekleyecek.